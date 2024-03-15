Правительство даст 7 миллиардов на покупку зерна

Правительство России даст 7 млрд руб. для закупок зерна.

Деньги выделят в 2024 г. в рамках интервенционного фонда сельхозпродукции, приводит РИА Новости слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

В 2023 г. Россия обновила рекорд экспортных поставок зерна, говорится в материалах Союза экспортеров зерна.

"Уже есть серьезные результаты, о которых можно говорить. Экспорт зерна с начала сезона бьет исторические рекорды, на середину декабря он составил 30,8 млн т (плюс 33% к предыдущему сельхозгоду), из них 23,7 млн т (+23%) — пшеница. Это исключительный результат, учитывая сохраняющиеся сложности с расчетами и финансовым сопровождением сделок", — говорится в Telegram-канале союза.

В лидерах по закупкам российского зерна оказались Индонезия, Бангладеш, а вот Турция и Египет снизили объемы поставок.