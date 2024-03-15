Виталий Хоценко посетил в Русской Поляне единственный на всю Сибирь музей истории целины

Сегодня после капитального ремонта в Русской Поляне открылся музей истории целины, единственный в Сибири. Этот музей не просто хранитель исторического наследия, но и неотъемлемая часть культурной жизни района. Он получил второе рождение, благодаря глобальному обновлению в рамках национального проекта «Культура». Впервые с момента постройки в 1953 году проведён капитальный ремонт здания.

Теперь это современное здание с комфортными условиями для работников музея и посетителей. Современное культурно-информационное пространство рассказывает о целинном подвиге.



Посетителей знакомят с самыми различными экспонатам эпохи: однолемешный плуг, соха, борона, макет палатки первоцелинников и другие реликвии. На экспозиции представлены фотографии героев целинной эпохи в Русско-Полянском районе, газетные вырезки, посвященные самым главным событиям тех лет, воспоминания современников.





В торжественном событии принял участие Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Символично, что в год 70-летия начала освоения целины мы открываем уже отремонтированный музей, у которого тоже скоро юбилей - через два года исполняется 40 лет. А ещё музей истории целины, пожалуй, один такой на всю страну. Этим Русско-Полянский район и наша область уникальны. Капитальный ремонт этого музея стал возможен благодаря нашему традиционному нацпроекту "Культура". Это пятый музей, отремонтированный в рамках президентского нацпроекта, и точно не последний. Мы эту работу продолжим", - сказал Виталий Хоценко.









В феврале 1954 года для увеличения производства зерна в СССР было принято решение об освоении целиннных и залежных земель, а уже в марте того же года в Русско-Полянском районе были созданы три совхоза. Муниципальный район богат на Героев Социалистического труда. Здесь особенно трепетно оберегают память о трудовой славе своих предков, героической странице истории района и области. И участие музея в нацпроекте "Культура" позволяет эту память сохранить и передать подрастающему поколению. В ближайшее время это учреждение культуры оснастят современным музейным оборудованием.

"Уже в конце апреля к нам поступят красивые витрины для оформления экспозиций, техническое оборудование для хранения фонда, интерактивная панель. И мы будем работать дальше с ещё большим позитивом и энтузиазмом. Жителей нас знают, очень любят наш музей, с большим удовольствием к нам приезжают и гости, а обновление пространства нашего музея и новое оборудование сделают его привлекательным для посетителей всех возрастов", - поделилась директор музея Ирина Новохацкая.





Как сообщили в пресс-службе Правительства Омской области, руководителю региона провели экскурсию по обновлённым музейным залам «Защитники Отечества», «На новые земли», «Целинный подвиг русскополянцев», а также обзор временных экспозиций. Среди них выставочный проект «Школа в целинные годы». Теперь в музее будут чаще проводить тематические выставки, творческие вечера, экскурсии и презентации. Обновленный музей станет центром культуры и просвещения в Русско-Полянском районе, значимым для района туристическим местом.









Годом ранее в Русской Поляне отремонтирован Межпоселенческий центр методико-аналитической деятельности им. заслуженного работника культуры РФ А.П. Крыжановского. В рамках федерального проекта «Культурная среда» заменена кровля здания и оконные блоки, выполнен ремонт зрительного зала, монтаж входной группы, обновлён фасад, заменили систему отопления. Установлена современная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения.

Губернатору Виталию Хоценко показали обновлённый зал кинотеатра, центральную детскую библиотеку, оснащённую новой специализированной библиотечной мебелью и пополненным новыми изданиями книжным фондом.

А учащиеся Русско-Полянской детской школы искусств представили руководителю региона своё творчество. В этом году предстоит выполнить капитальный ремонт именно этой ДШИ. Этим объектом в Омской области завершится масштабное обновление детских школ искусств.



