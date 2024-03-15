В нескольких регионах в урны с бюллетенями плеснули зеленку

Несколько случаев повреждения урн для голосования зафиксировано на выборах президента России.

Так, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) на девушку, залившую зеленкой урну (и бюллетени в ней) на одном из участков на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушку задержали.

Жидкость зеленого цвета плеснули в урны на двух участках в Борисоглебске Воронежской области.

Случаи порчи бюллетеней чернилами зафиксированы в Ростове и Карачаево-Черкесии, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, ЦИК обратится за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии.