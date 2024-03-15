В Когалыме женщина бросила "коктейль Молотова" в урну для голосования

В Когалыме женщина пыталась поджечь стационарный ящик для голосования при помощи бутылки "коктейля Молотова", сообщили Накануне.RU в Избиркоме Югры.

Инцидент произошел в 15.18 на избирательном участке №484.

"Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Бюллетени и технологическое оборудование не повреждено", - говорится в сообщении.

В настоящий момент голосование на участке продолжается.

Отметим, что это не единственный случай. В Москве женщина вылила краску в урну для избирательных бюллетеней на одном из участков Москвы. СК завел дело о воспрепятствовании избирательному процессу, сообщает пресс-служба ведомства. Также чернила в урны влили в Карачаево-Черкессии и в Ростове.

Как сообщает ТАСС, после инцидентов ЦИК России призвал избирательные участки усилить охрану ящиков. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова также призывала коллег из регионов быть бдительными на избирательных участках.