Мэрия Белгорода опровергла сообщения о закрытых избирательных участках

Мэрия Белгорода опровергла слухи о якобы не работающих избирательных участках.

"Избирком сообщает. Если вам поступают звонки якобы из избирательной комиссии и говорят, что участки не работают - это мошенничество и фейк!", - говорится в Telegram-канале мэрии.

Отмечается, что все участки на территории Белгородской области работают.

В Белгороде несколько раз за сегодняшний день действовала сирена ракетной опасности. Ранее сообщалось, что утром пришедшие на выборы горожане были вынуждены покинуть избирательный участок из-за начавшегося ракетного обстрела. Людям пришлось спуститься в укрытие. После отбоя тревоги процедура голосования возобновилась.