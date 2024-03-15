Свердловский избирком: явка на президентских выборах составляет около 20%, ДЭГ – почти 50%

Избирательная комиссия Свердловской области озвучила первые данные по явке на выборах президента России в регионе. Так, дистанционно проголосовала уже почти половина от тех, кто выбрал такой способ волеизъявления.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском избиркоме, по данным на 15 часов 15 марта явка на избирательных участках региона составляет 19,14%. Что касается дистанционного электронного голосования, то уже проголосовали 47,72% свердловчан от числа подавших заявление на ДЭГ.

Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта, и во многих регионах явку решили обеспечить возможностью выиграть щедрый приз. В Свердловской области возле избирательных участков проходит викторина "Опорный край", приуроченная к 90-летию региона. Среди ее призов – смартфоны, автомобили, квартиры в Екатеринбурге и не только, а также мотоциклы "Урал". Уже в первые часы проведения викторины организаторы столкнулись с различными сложностями.