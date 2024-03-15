В Прикамье на избирательный участок пришел робот: он хотел проголосовать на выборах

В Прикамье на один из открывшихся избирательных участков прибыл робот пермской компании Promobot. Он протянул члену избирательной комиссии паспорт и заявил, что хотел бы проголосовать на выборах президента России.

Видеоролик с необычным посетителем избирательного участка опубликовали в соцсетях.

Впрочем, проголосовать роботу не позволили, поскольку для голосования нужен человеческий паспорт, а не технический.

"Очень жаль, надеюсь, скоро роботов уравняют в правах с людьми", - прокомментировал отказ робот.