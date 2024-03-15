В Кремле считают, что Франция хочет сильнее вовлечься в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о словах президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что РФ является соперником его страны.

"То, что Россия – противник для Франции, да, это очевидно. Собственно, потому что Франция уже втянута в конфликт на Украине, она косвенно принимает в нем участие. Судя по заявлению господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", - цитирует "Ъ" Пескова.

Ранее Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России в конфликте с Украиной.

"Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы – и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит", - заявил Макрон.

По его словам, "наступило время сопротивления". По мнению президента Франции, "если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю". Французский лидер в то же время указал, что его страна никогда не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине.

В начале марта Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.