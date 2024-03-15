В Екатеринбурге правоохранители выясняют причины хлопка возле электроподстанции "Калининская"

Вблизи ОПУ ПС "Калининская" в Екатеринбурге произошел хлопок с яркой вспышкой. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает пресс-служба Антитеррористической комиссии в Свердловской области.

По данным экстренных служб, хлопок был слышен около 23.00 в начале марта - он стал результатом неисправности электрооборудования и сопровождался яркой вспышкой, которую могли заметить местные жители. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств.

К счастью, никто во время инцидента не пострадал, нарушений энергоснабжения районов Екатеринбурга не отмечено, электрооборудование подстанции "Калининская" работает в штатном режиме. На месте работают специалисты МЭС Урала.