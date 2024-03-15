На российском рынке станет больше электромеханических и биометрических замков

Производители и поставщики замочной продукции вышли из кризисного пике, вызванного резким уходом ряда импортных брендов и сложностями с трансграничными поставками комплектующих.

Более того, в обозримом будущем российские компании, которые занимаются реализацией дверных замков, планируют расширить ассортимент продукции, доступной российским потребителям – в том числе, за счет электромеханических и биометрических моделей.

На данном этапе, отечественные производители планируют привлечь китайских партнеров, которые будут поставлять электронные компоненты для замков. Финальную сборку продукции будут производить непосредственно на российских заводах.

Предполагается, что в ближайшие годы российские замочные фабрики наладят серийный выпуск электромеханических и биометрических замков полного цикла уже в пределах страны, однако, пока отказаться от поставок электроники из стран Азии вряд ли получится.

Как отмечают представители сервиса аварийного вскрытия замков Service-Zamkov.ru, растущий спрос на электронные и биометрические замки вписывается в мировой покупательский тренд. Как рядовые потребители, так и владельцы коммерческой недвижимости, все чаще отдают предпочтение более современным технологиям, которые отличаются повышенной устойчивостью к взлому, а также предлагают более удобный функционал для управления, в том числе с помощью мобильных приложений и дистанционного доступа.

А что с традиционными замками?

По заявлению специалистов упомянутого сервиса, в данный момент они не наблюдают дефицита замочной продукции на местном рынке. Во-первых, в сегменте бюджетных замков и продукции средней ценовой категории хватает товаров отечественного производства, которые хорошо себя зарекомендовали. Во-вторых, не прекращаются поставки из дружественных стран, включая РБ. Так как подавляющее большинство покупателей выбирало замки данного класса, они и не заметили перестановок на рынке.

Что касается импортных замков повышенной устойчивости к взлому, то эта ниша была занята итальянскими и немецкими брендами. Далеко не все они официально ушли из России, хотя подняли цены на свою продукцию. Однако даже те бренды, которые официально не поставляют свои замки в нашу страну, можно заказать у поставщиков, которые специализируются на параллельном импорте. Тот, кто был готов переплатить за импортный замок пять лет назад, не откажется заплатить за европейский бренд и сейчас – в глобальном смысле на рынке исход иностранных замочных компаний не сказался.