Число православных в России снижается

К началу Великого поста Россия подходит с сокращающейся православной общиной. Хотя православное христианство продолжает оставаться самой распространенной религией в стране, число ее сторонников с 2017 года сократилось на 9% - до 66%.

Интересно, что россиянки относят себя к православным гораздо чаще, чем россияне – 72% против 58%. Также православных много среди пенсионеров (75% в группе 60+). Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из тех, кто относит себя к православным, больше половины (56%) не соблюдают посты. Строго соблюдают все посты 4% православных.