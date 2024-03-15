Боец самообороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области

Участник отряда самообороны погиб при обстреле ВСУ города Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, погибший неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе.

При обстреле Грайворона повреждения получили торговые здания, семь частных домов, два гаража и две легковые машины.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о работе ПВО над Белгородской областью: около 13.00 мск сбито десять снарядов системы залпового огня Vampire.