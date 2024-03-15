"Урал" сыграет с "Локомотивом" в 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 15 марта, состоялась жеребьевка матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Своего соперника узнал и екатеринбургский "Урал".

Команде Виктора Гончаренко предстоит вновь встретиться с московским "Локомотивом". Игра пройдет в Екатеринбурге в начале апреля. Точная дата станет известна позже.

"При всех проблемах "Урала", "Локомотиву" просто не будет", - отметил комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин, который был ведущим жеребьевки.

Напомним, что "Урал" и "Локомотив" уже встречались в рамках нынешнего розыгрыша Кубка России. На групповой стадии команды играли вместе в группе В. В Москве со счетом 2:1 победили "железнодорожники", а в ответном матче на "Екатеринбург-Арене" сильнее оказались уже уральцы, одолев столичный клуб в серии пенальти.