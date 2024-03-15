На добрянской ферме из-за повышения температуры воды погибло 12 тонн форели

В Добрянке из-за повышения температуры воды на Камском водохранилище вблизи Пермской ГРЭС произошла массовая гибель форели на рыбоводном хозяйстве "ДоброFish", сообщает газета "Зори плюс".

Инцидент произошел 2 марта. По словам директора предприятия Нины Поповой, утром позвонил дежурный и сообщил, что температура воды поднялась до 30 градусов, хотя не должна превышать в это время года 12‑15 градусов.

"Конечно, сразу связались с Пермской ГРЭС – понятно, что предприятие превысило все температурные нормы сбросной воды в водохранилище. На электростанции устно заверили, что действовали по диспетчерскому графику", - сказала она.

Энергетики приняли меры и уже на следующий день температура воды снизилась до 14 градусов, однако форель спасать было уже поздно. Погибло около 12 тонн рыбы, в том числе 7 тонн так называемого молодняка – форели, которая достигла бы товарного вида только к осени этого года, а часть – к следующему году. Три года работы для предприятия прошли безрезультатно.

На осетровых резкое повышение температуры не отразилось так фатально, однако негативные последствия не могут не проявиться в будущем, отмечают на предприятии.

Сообщается, что компания понесла миллионные убытки. Кроме того, рыбоводное предприятие реализовало средства гранта, предоставленного Министерством сельского хозяйства. Как теперь достичь необходимых показателей производства – неизвестно. Компания направила обращение в Минсельхоз, в котором проинформировала ведомство о сложившейся ситуации. Также были направлены обращения в природоохранные и контролирущие органы. Но ответов от инстанций пока не получили.

В Пермской ГРЭС сообщили, что регулярно проводят контроль качества воды в отводящем канале, в том числе ее температуры с привлечением аккредитованных лабораторий.

"Пробы берутся в установленных Приказом Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов контрольных точках: в 1000 метрах выше выпуска сточных вод и в 500 метрах ниже выпуска сточных вод. За все время наблюдений превышений установленного норматива температуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что садки ООО "Добрянский рыбоводный центр" расположены в пределах контрольных точек. Ранее Пермская ГРЭС неоднократно информировала "Добрянский рыбоводный центр" о том, что температура воды в отводящем канале зависит от режима работы электростанции, а также о том, что у Пермской ГРЭС нет технической возможности регулировать температуру сточной воды в пределах участка водопользования "Добрянский рыбоводный центр".