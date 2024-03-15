Ашманов: ИИ бьет прежде всего по женщинам

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ), которое уже происходит, ударит прежде всего по женщинам, поскольку чаще всего именно женщины выполняют алгортимизуемую работу. Об этом расказал специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов.

Он привел пример одной игровой компании, которая производит браузерные игры. У них было пять мужчин и 45 женщин. Сейчас там сократили мужчин и уволили всех женщин. Причина - женщины выполняли ту работу, которую можно алгоритмизировать. В результате увольнения компания сократила расходы в пять раз - с 15 тыс. долларов до 3 тыс. Такой стимул к сокращению расходов для компаний непреодолим, уверен эксперт. ИИ снижает качество выполняемой работы, но экономическая выгода перевешивает. И миллионы людей окажутся на улицах.

"У меня есть серьезные подозрения, что никто в России в государстве пока этой проблемой не озаботился. А она уже началась. Что, девочка, которая занималась оформлением договоров и звонками дилерам, дистрибьюторам, она на OnlyFans пойдет свои прелести показывать? Она же не пойдет рожать детей. Она куда-то пойдет, ей надо на что-то жить. Но куда?" - вопрошает Ашманов.

Многие страны признают ИИ серьезной угрозой. В прошлом году на саммите, посвященном безопасности ИИ, состоялось подписание так называемой Декларации Блетчли. В документе, который поддержали 28 стран, включая США и Китай, содержится признание "катастрофической" опасности ИИ.