15 Марта 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Ханты-Мансийск станет "Нефтяной столицей"

В Ханты-Мансийске 3-4 апреля состоится VII форум "Нефтяная столица". В его программе – конкурс инновационных проектов, конференция под эгидой Совета молодых ученых Российской академии наук, конгресс имени Фармана Салманова, отраслевые сессии, выставка, тематические активности.
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Центральным событием форума станет пленарная дискуссия "Энергия нефти – путь к прогрессу". Экспертное сообщество и молодые инженеры, ученые обсудят влияние развития российского нефтегазового комплекса на энергетическую безопасность страны и мира, технологический суверенитет государства.

Для молодых людей "Нефтяная столица" – площадка для получения передового инновационного опыта, самореализации и карьерного роста. Участники форума обсуждают развитие международного сотрудничества молодых ученых в области ТЭК, внедрение инноваций, вовлечение молодых инженеров и специалистов в научно-технологическую деятельность.

Кроме того, в рамках форума проходит специализированная выставка инновационных проектов в сфере ТЭК, где представлены идеи, разработки, технологии в данной области, а также инфраструктура поддержки и продвижения инноваций. Здесь также можно будет увидеть изобретения и техническое творчество участников форума, познакомиться с инновационным развитием нефтедобывающих компаний и научно-исследовательских институтов России.

Организаторами "Нефтяной столицы" выступают правительство Югры, Совет молодых ученых РАН, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, администрация города Ханты-Мансийска, АНО "Интеллектуальный клуб", Союз "Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". Форум проходит при поддержке Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, Совета молодых ученых Российской академии наук, ассоциации "Российский национальный комитет Мирового нефтяного совет.

Теги: Ханты-Мансийск, "Нефтяная столица", форум


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