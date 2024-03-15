На ДЭГ уже проголосовали 35% подавших заявки - Минцифры

За 13 часов с начала голосования на выборах президента России (с учетом часовых поясов) дистанционно на сайте Госуслуг проголосовали 1,6 млн человек. Это 35% от тех, кто подавал заявку на участие в дистанционном голосовании (ДЭГ). Проголосовать в таком формате могут жители 28 регионов.

В Минцифры России отметили, что голосование на Госуслугах продлится до 20 часов по местному времени 17 марта.

В ведомстве отметили, что проголосовать на Госуслугах могут те, кто подал заявление и получил статус "Учтено".

Также в статистике не учтены москвичи – они голосуют на городском сайте mos.ru, где не нужда предварительная заявка.