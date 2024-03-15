В Белгородской области россиянке вменили подготовку к подрыву ЖД-путей

Федеральная служба безопасности России сообщила о том, что в Белгородской области гражданка РФ по заданию украинских спецслужб планировала диверсию на одном из объектов ж/д транспорта. Ее задержали с поличным.

Злоумышленница незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области, приводит ТАСС сообщение управления ФСБ по Белгородской области.

Ранее в Москве задержан украинский агент, запускавший беспилотники возле военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Также он занимался пропагандой против СВО, отправляя кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе. По версии следствия, мужчина установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций.