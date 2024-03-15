Боррель: Исход конфликта на Украине будет решен до осени

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что исход конфликта на Украине будет решен до осени.

По его словам, ближайшие месяцы станут решающими, поэтому западным странам следует ускориться в вопросе поставок оружия Киеву.

"Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может дожидаться результатов выборов в США", - цитирует Борреля ТАСС.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что санкции не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность. По его словам, бои только усиливаются, и Евросоюз "не видит свет в конце украинского туннеля".