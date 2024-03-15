В Госдуме обсудят распределение выпускников

Весной в Госдуме обсудят обязательное распределение выпускников вузов. Об этом сообщил председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, к этому подстегнуло рассмотрение закона о молодых специалистах. Это было при СССР, и, возможно, к этому нужно вернуться.

Телеграм-канал "ОбОбраз", освещающий вопросы образования, пишет, что не очень понятно, как обязательное распределение будет сочетаться с целевым набором. При этом обязательное распределение означает, что нужно прогнозировать рынок труда на 5-6 лет вперед, а обязанность возникает не только у выпускника, но и у государства, которое должно гарантировать выпускнику работу по специальности.

Ранее идея распределения после вуза неоднократно выдвигалась, но она каждый раз отклонялась. Так, Совет законодателей при Федеральном собрании не поддержал последний законопроект Госсовета Татарстана об обязательном трудоустройстве выпускников вузов через распределение.