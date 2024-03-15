15 Марта 2024
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Такер Карлсон замечен на выборах в Тюмени

Американский журналист Такер Карлсон замечен на выборах в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Картонная фигура известного интервьюера появилась в Центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-Дзюдо" сегодня, 15 марта. Такер Карлсон — независимый журналист, ведущий телеканала Fox News в Америке, приехал в Россию 1 февраля. Целью его визита было интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча с ним длилась два часа и была опубликована 9 февраля. При этом известно, что Такер Карлсон пробыл в Москве неделю. Он побывал в Большом театре на балете "Спартак", посетил ВДНХ, "Ашан", "Вкусно — и точка" и просто гулял по улицам Москвы, где фотографировался с россиянами. Журналист уехал из России 8 февраля.

Во время посещения международной выставки-форума "Россия" Такер Карлсон сказал, что хотел бы посетить Сибирь. Избиратели, которые пришли голосовать, активно фотографируются с картонным Такером.

Такер Карлсон(2024)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В России дни голосования проходят с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать без перерыва с 08.00 до 20.00. Информация о том, где находится ваш избирательный участок, размещена на сайте Мойучасток.рф.

Губернатор Тюменской области Александр Моор уже проголосовал. Моор сообщил, что за три дня проголосуют все члены его семьи.

Выборы президента России начались сегодня, 15 марта, они продлятся три дня. За пост главы государства поборются действующий руководитель РФ Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").

Теги: Такер Карлсон, фигура, выборы


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