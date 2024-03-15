Одиннадцатиклассник Астраханской гимназии проголосовал на выборах Президента в день совершеннолетия

У Виктора Кляшторного сегодня день рождения - ему исполнилось 18 лет. Именно поэтому из трех дней выборов Президента Российской Федерации он выбрал первый.

«Я считаю, что выборы Президента Российской Федерации - это важное событие не только для меня, но и для всей нашей великой России. Важно, чтобы как можно больше людей отдали свои голоса именно за то будущее, которое они видят для своей страны. В демократическом государстве выборы, реформы, гражданская активность всегда приводят к изменениям к лучшему. Я уверен, что мой голос важен и от него зависит будущее России. Поэтому я пришел сегодня на избирательный участок и всем советую!», - уверен Виктор Кляшторный.

В этом году молодой человек заканчивает гимназию и планирует поступать в Санкт-петербургский политехнический Университет Петра Великого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации области.