Руководителей полиции Алапаевска отстранили после угона служебного автомобиля

Главу МО МВД Алапаевска полковника Сергея Анисимова и его заместителя отстранили от занимаемых должностей после недавнего угона служебного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал "Уральский Городовой". На время проведения служебной проверки исполняющим обязанности начальника МО МВД России "Алапаевский" назначен подполковник полиции Дмитрий Шестовских.

Напомним, 13 марта сотрудники полиции прибыли в село Костино для задержания подозреваемого, однако тот воспользовался невнимательностью правоохранителей, которые оставили ключи в замке зажигания служебного авто. Пока полицейских не было в салоне, тот пересел вперед и угнал автомобиль. Уехать далеко не удалось - возле села Нижняя Синячиха подозреваемый потерял управление и врезался в будку. Тогда угонщика и задержали.

В МВД официальных комментариев по данной ситуации ещё не давали.

По данным источника Telegram-канала в правоохранительных органах, угонщика собирались задержать по подозрению в преступлении по п. "з" ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина якобы полоснул человеку ножом по горлу, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Пострадавшего госпитализировали.