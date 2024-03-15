В РЖД показали эскиз поезда для ВСМ Москва-Петербург

РЖД представила эскиз поезда, разрабатываемого для высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Стоимость строительства таких поездов пока не называется. РЖД с машиностроителями разрабатывает компоновку и внешний вид транспорта. Так, известно, что поезд будет состоять из восьми вагонов (в том числе вагона-бистро). Он сможет развить скорость до 400 км/ч.

Уже известно, что испытания будут проходить на участке между Зеленоградом и Тверью.