Nissan и Honda могут начать делать электромобили

Японские Nissan Motor и Honda Motor оценят целесообразность стратегического партнерства в сфере электромобилей.

Подписан соответствующий меморандум, пишет "Интерфакс".

Осенью 2023 г. в "Русгидро" оказались недовольны качеством российских электромобилей Evolute. Они используются в принадлежащем энергокомпании сервисе каршеринга Green Crab. Об этом на круглом столе по перспективам электротранспорта в Совете Федерации сообщил генеральный директор "Русгидро" Дмитрий Беляев. По его словам, "детские болезни" отечественных электрокаров приводят к тому, что 20% парка и более могут в моменте находиться в простое. Данная техника находится в лизинге, платежи за нее приходится вносить и во время простоя. Беляев также отметил, что проблемы возникают и с зарядными станциями для электрокаров.

Тогда же выяснилось, что в России наблюдается резкий рост продаж электромобилей. Показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. С начала текущего года россияне купили около 4,5 тыс. электрокаров..