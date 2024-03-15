На Украине арестовали священников и православных журналистов

Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца протоиерея УПЦ Сергея Чертилина, приехавшего с освобожденной территории на Украину. Сам он говорит, что против России и специально уехал на Украину.

Вместе со священником задержаны пять православных журналистов и членов "Союза православных журналистов", "Первого казацкого", общественного союза "Миряне" и правозащитной инициативы "Центр правовой защиты": Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Татьяна Безмаленко и Владимир Бобечко.

Депутат Рады Артем Дмитрук пишет, что он смотрел заседание суда, но так и не понял, в чем его конкретно подозревают. Он молился за украинский режим и собирал деньги на украинских боевиков. А его подозревают в "госизмене".

"Сколько еще человек должно сесть в тюрьму за свою веру, чтобы вы прекратили издеваться над украинским народом? Арест о. Сергия – это не что иное, как попытка запугать верующих УПЦ и заставить их отречься от своей Церкви", - написал он.

Что касается ареста журналистов, то Дмитрук возмущен, что им хотят дать пожизненное заключение только за то, что они освещают преступные действия раскольников и их сторонников по захвату храмов.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, которого режим держит под ночным домашним арестом, призвал молиться за журналистов. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, также известный твердой канонической позицией, заявил, что тот, кто боится правды и борется с ней, является пособником диавола.

Экс-депутат Рады Вадим Новинский связывает аресты с подготовкой режима к принятию закона о запрете Церкви. Фактически идут репрессии против инакомыслящих, посмевших встать на защиту Церкви.

В связи с арестами Союз православных журналистов направил открытое обращение к международным организациям.

"Мы уверены, что единственная цель задержания представителей наших организаций состоит в том, чтобы не дать им выполнять свои профессиональные обязанности и заставить их замолчать", - сказано в обращении.

СБУ считает раскольников "атрибутом украинской государственности", который Церковь должна признать. Накануне стало известно, что СБУ похитила протоиерея Иоанна Розмана в Закарпатье. Священника скрутили люди в балаклавах и увезли в неизвестном направлении.