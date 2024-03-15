Бракованные карточки и сбой при отправке SMS: на викторине "Опорный край" возникли сложности

На викторине "Опорный край", посвященной 90-летию Свердловской области, возникли сложности уже в первые часы ее проведения. Сейчас организаторы пытаются исправить ситуацию.

Напомним, викторина пройдет 15, 16, 17 и 18 марта 2024 года. Все участники получат в подарок памятную медаль и возможность стать обладателем ценного подарка. Для участия в викторине создано более 2 тысяч пунктов проведения. Они расположатся возле избирательных участков для выборов президента России. Итоги и имена победителей назовут 12 апреля. Среди призов – смартфоны, автомобили, квартиры в Екатеринбурге и не только и мотоциклы "Урал".

Сегодня, в первый день проведения, свердловчане столкнулись с отсутствием уникального номера на карточках "Опорный край". Именно этот номер следует отправить в SMS для дальнейшего участия в викторине. Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, причина в некотором проценте брака карточек.

"На сегодня таких обращений порядка 100. Мы рекомендуем сразу стирать защитный слой на месте проведения викторины. Если такая ситуация произошла, волонтеры оперативно решат этот вопрос и заменят карточку", - сообщил Породнов.

Также, по его словам, наблюдается сбой при отправке SMS.

"Большой вал отправки сообщений, возможна перегрузка системы. С операторами работа ведется. Уверен, что все оперативно будет налажено. Самая частая причина сбоя отправки SMS – отсутствие средств на балансе отправителя. Об этом тоже нужно позаботиться", - добавил Александр Породнов.

Напомним, что ранее была опубликована онлайн-карта со всеми местами проведения викторины. После организаторы выставили и вопросы, на которые предстоит ответить уральцам. Также свердловчанам презентовали одну из квартир-призов в новом жилом квартале Вторчермета.