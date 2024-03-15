Минобороны: Иностранные наемники были среди диверсантов, пытавшихся прорваться в РФ

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении подразделений ВСУ, пытавшихся 14 марта зайти на территорию Белгородской области в районе села Козинка.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, украинская ДРГ, в которую входили силы специальных операций и иностранные наемники, на двух вертолетах Ми-8 около 16 часов осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от границы РФ в Козинке. После высадки группа выдвинулась в направлении села, где зашла в несколько домов на его окраине.

ДРГ была разгромлена артиллерией, авиацией и спецназом, при попытке отступления подорвалась на минах.

Одновременно с этим, огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, общие потери ВСУ в попытках прорвать границу РФ за прошедшие трое суток (с 12-го по 14-е марта) составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 — безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Ранее сообщалось, что также шли бои в районе Сподарюшино, ВСУ подтягивали силы и технику через Сумскую и Харьковскую области. Канал "Операция Z: военкоры Русская весна" отмечал, что по украинским танкам и бронемашинам наносились удары авиацией, артиллерией и ударными дронами ВС РФ. На границе шли бои с применением всех основных видов вооружения.

Жителей приграничного села Козинка Грайворонского округа вывезли в безопасное место. Как заявил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, в населенном пункте серьезные разрушения.