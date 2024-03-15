Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал земляков проголосовать "за будущее России"!

Сегодня в России начались выборы Президента. Голосование проходит три дня - с 15 по 17 марта. Избирательные участки открыты с восьми утра до восьми часов вечера.

Глава Костромской области Сергей Ситников приехал с супругой на избирательный участок в образовательном центре "Волжский" одним из первых. К открытию, вместе с губернатором на этот избирательный участок пришли проголосовать несколько десятков человек. Голосование началось с гимна России. Сергей Ситников отметил, что убежден - у костромичей есть четкое понимание того, насколько важен сегодняшний выбор.

"В эти дни мы с вами определяем судьбу Отечества на многие годы вперёд. Это важное, очень ответственное событие. Только вместе, единым, сплочённым народом мы сможем добиться решения всех поставленных задач. Развивать экономику и социальную сферу, делать нашу жизнь комфортнее и безопаснее. Достичь все цели специальной военной операции. Мы выбираем Президента страны, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации. Это величайшая ответственность", - сказал губернатор Костромской области.

Сегодня на фронтах спецоперации мужественно сражаются многие жители Костромской области.

"Ежедневно они показывают примеры героизма и деятельной, истинной любви к Родине. Сегодня Россия сильна как никогда. Каждый из нас своим голосом, своим выбором вносит вклад в нашу общую Победу. Костромичи всегда были оплотом российской государственности. И в мирной жизни, и на ратном поле являли образцы подлинного патриотизма", - подчеркнул глава региона.

Сергей Ситников призвал жителей Костромской области прийти на избирательные участки и отдать свой голос за будущее страны.

"Я призываю вас прийти на выборы. Вместе. Всей семьёй. И проголосовать за наше с вами будущее, за нашу любимую Россию", - обратился глава региона к землякам.