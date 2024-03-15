Организаторы "Опорного края" признались, что не на всех листах с викториной есть заветный номер для участия

Около 100 свердловчан столкнулись с отсутствием уникального номера на бланках тестов "Опорный край". Именно этот номер следует отправить в СМС для дальнейшего участия в викторине, где призом являются квартиры, машины, мотоциклы и смартфоны. Организаторы попросили не уральцев не беспокоиться и пояснили причину наличия таких бланков.

"Наша викторина носит беспрецедентный по охвату характер. Мы как организаторы предполагаем, что в ней могут принять участие не менее 3 млн человек. Нами было напечатано 3 млн 300 тыс. карточек с уникальными номерами участников викторины. При тираже в 3 млн 300 тыс. карточек возможен технический сбой, в результате которого на некоторых карточках нет под скретч-слоем уникального номера", - говорится в сообщении.

Организаторы утверждают, что количество карточек без номера составляет не более 1% от общего тиража, а значит, что с трудностями может столкнуться целых 33 тыс. жителей Свердловской области. К 10.00 количество жалоб приближалось к 100. При этом СМС с номерами поступило гораздо больше - 118 тыс.

Организаторы также успокоили граждан, заявив, что были готовы к подобному, а потому волонтеры в пунктах проведения викторины имеют четкую инструкцию о порядке действий в этой ситуации. Чтобы обезопасить себя, необходимо содрать скретч-слой сразу при получении карточки и отправить его по СМС. В таком случае, если на карточке не будет номера, бланк может заменить волонтер.

"Если вы участвуете в выездной викторине, которая организована по месту вашей работы, то организаторы выездной викторины тоже имеют инструкцию по порядку действий в такой ситуации", - добавили организаторы.

Президентские выборы пройдут 15-17 марта, и во многих регионах гарантированную явку решили обеспечить возможностью выиграть щедрый приз. В Свердловской области викторина, приуроченная к 90-летию региона "Опорный край", предложит голосующим сразу 45 однокомнатных квартир и студий в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 100 автомобилей, 20 мотоциклов "Урал" и 2 тыс. смартфонов. Результаты огласят в телеэфире в День космонавтики 12 апреля.

Ранее уже была опубликована онлайн-карта со всеми местами проведения викторины, а после организаторы выставили и вопросы, на которые предстоит ответить уральцам. Позднее свердловчанам презентовали одну из квартир-призов в новом жилом квартале Вторчермета.