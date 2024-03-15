С утра на Госуслуги зашли более 4 миллионов пользователей – Минцифры

Портал Госуслуг сегодня работает в напряженном режиме: начался основной период голосования на выборах президента России. Избиратели 28 регионов могут проголосовать дистанционно на портале Госуслуг, если заранее подали заявку.

По данным Минцифры России, портал и платформа дистанционного электронного голосования "работают штатно".

"Несмотря на высокую активность избирателей платформа дистанционного электронного голосования и Госуслуги справляются с нагрузкой. Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале голосования vybory.gov.ru часть пользователей видела сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложением проголосовать позже. Сейчас на Госуслугах в пике авторизуется почти 6 тыс. пользователей в секунду", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что с 8 утра мск на Госуслуги зашло более 4 млн пользователей, за это время оказано свыше 800 тысяч услуг.