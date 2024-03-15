15 Марта 2024
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Спорт Новосибирская область
Фото: nso.ru

Новые рекорды в новом бассейне: Реконструированный в рамках нацпроекта бассейн СКА в Новосибирске примет первых посетителей 18 марта

Будущих чемпионов – пловцов и подводников воспитают в обновлённом 50-метровом бассейне СКА. Прийти на тренировку – уже с понедельника, 18 марта — смогут и другие жители Новосибирска.

Губернатор Андрей Травников, Герой России, сенатор РФ, трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, Олимпийский чемпион Евгений Подгорный поблагодарили всех, кто был задействован в реконструкции спорткомплекса и пожелали спортсменам новых рекордов, их тренерам – воспитать новых чемпионов.

(2024)|Фото: nso.ru

«В бассейне СКА выросли десятки чемпионов мира, страны по подводному плаванию, здесь сформировалась известная школа подводного плавания Новосибирска.
Мы не могли смириться с тем, что спортивный объект с такой историей может исчезнуть. Все верили, что бассейн СКА будет восстановлен», — подчеркнул Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Реконструкция одного из самых крупных водно-спортивных объектов Новосибирской области была проведена в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В 2020 году во время личного приёма граждан глава региона озвучил решение о реконструкции – а фактически даже о строительстве нового здания на существующих фундаментах. Средства на проведение работ выделены из федерального и областного бюджетов.

Открытие бассейна СКА Для Новосибирской области — знаковое событие. В регионе успешно развивается плавание и подводный спорт. Второй 50-метровый бассейн (ещё один — «Нептун») позволит улучшить тренировочный процесс и укрепить победные традиции нашего региона в этих видах спорта. В обновлённом бассейне могут проходить соревнования всероссийского уровня.

Напомним, что плавательный бассейн СКА был построен в 1967 году. Он стал базой для тренировок ведущих подводников, которые были конструкторами новых моделей ласт и лидерами подводного спорта в России.

(2024)|Фото: nso.ru

В бассейне СКА новосибирские тренеры подготовили 19 заслуженных мастеров спорта по плаванию в ластах и подводному ориентированию, 42 мастера спорта международного класса, больше 250 мастеров спорта. Команда Новосибирской области многократно становилась чемпионом России, победителем Кубка России, чемпионом Европы среди клубных команд, призером Кубка мира. В 2011 году бассейн СКА был закрыт. И только в 2021 году началась его реконструкция. Старый корпус бассейна был полностью демонтирован, существующие фундаменты укрепили, и на них возвели новый современный спортивный комплекс площадью более 5 тысяч кв.м.

(2024)|Фото: nso.ru

В спорткомплексе оборудована чаша бассейна на восемь плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м с переменной глубиной от 2 до 2,5 метров; тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для фитнеса. Установлен передвижной помост, при помощи которого единая 50-метровая чаша может быть трансформирована в два полноценных бассейна с ваннами по 25 метров. Бассейн оснащен современной системой хронометража SEIKO для проведения соревнований по плаванию и подводному спорту с отображением информации на внутреннем экране площадью 35 кв.м.

(2024)|Фото: nso.ru

«Здесь собрано самое лучшее, что может быть сегодня для плавания, для пловцов. И, безусловно, в понедельник, когда откроются двери бассейна, и просто любители поплавать, и сами спортсмены поймут: насколько комфортно здесь тренироваться, насколько приятно находиться в самых современных плавательных условиях», — отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

(2024)|Фото: nso.ru

Новый бассейн, в котором начали тренировки будущие чемпионы по плаванию, расположен рядом с Сибирским региональным центром фехтования Станислава Позднякова, где воспитывают будущих чемпионов-фехтовальщиков. В перспективе – Центр экстремальных видов спорта. Фактически в этой части Октябрьского района областной столицы уже сформирован спортивный кластер.

Теги: бассейн ска, нацпроект, андрей травников, плавание, рекорды, спортивные соревнования


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