Трое детей погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В результате ночного обстрела Донецка погибли три ребенка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В своем Telegram-канале он написал, что снаряд попал в частный дом, в результате чего начался пожар. "По предварительной информации погибло трое детей – девушка 2007 г.р., девочка 2021 г.р. и мальчик 2014 г.р.", - сообщил он.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что обстрел произошел в 4 утра. "На данный момент зафиксировано четыре обстрела, выпущено 11 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм", - написал он Telegram-канале.

Напомним, в последние дни ВСУ активно обстреливают Белгородскую область. Накануне около 400 жителей приграничных сел Грайворонского округа были вывезены в безопасное место.