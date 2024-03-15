Танцы, салют и гости из-за рубежа. Как Академический отметил закладку молодежной Капсулы времени

В Академическом районе прошла торжественная церемония закладки молодежной Капсулы времени, послание для которой подготовило молодое поколение екатеринбуржцев. Вскрыть саркофаг планируется через 25 лет - в 2049 году, а пока самый молодой район уральской столицы решил отметить это событие с размахом, который оказался даже больше, чем во время закладки капсулы времени на Плотинке в честь 300-летия города.

Для юбилейного года была изготовлена новая капсула из сверхпрочного карбона, однако в последний момент было решено снова поместить под землю старый саркофаг, сделав это своеобразной традицией. Тогда Совет активной молодежи попросил новую стильную капсулу себе, предложив поместить в нее послание от молодого поколения 2024 года к подросткам 2049-го.

Власти города оценили идею и включили закладку молодежной Капсулы времени в региональную программу Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. Благодаря этому свидетелями столь значимого события в истории города и Академического района стали не только местные жители, но и представители иностранных делегаций-участников Всемирного фестиваля молодежи-2024 в составе 33 стран.

Еще за час до официального начала церемонии на площадке напротив Дворца дзюдо собралась огромная толпа зрителей. Среди пришедших было много семей с маленькими детьми, которые, возможно, и не вспомнят о своем участии в столь памятном событии, однако в будущем смогут похвастаться фотографией с легендарной черной капсулой, для создания которой их родители отстояли целую очередь.

Чтобы развлечь публику, с детьми и подростками играли маскоты ХК "Автомобилист" и УГМК.

А чтобы согреть собравшихся и зарядить позитивом, детские танцевальные коллективы подготовили целые представления: были как современные, так и русские народные танцы. Юные артисты призывали горожан подтанцовывать, к чему с энтузиазмом присоединялись и другие дети.

На церемонию также пришли ученики местной школы №19, члены Юнармии и студенты Уральского государственного университета путей сообщения.

Церемония стартовала с музыкального выступления, после чего на сцену поднялись представители администраций Екатеринбурга, Среднего Урала и члены иностранных делегаций для поздравительных слов.

"Мы передаем привет следующим поколениям, чтобы они знали, как мы живем, встречаемся вместе, создаем вокруг себя красоту и строим будущее. Символично, что закладка этой капсулы происходит как раз в том месте, где совсем скоро будет разбита Площадь молодежи. Молодежь – это задор и энергия, которая воплотится в большие дела, в том числе в самом молодом районе города – Академическом. И мы обязательно встретимся через 25 лет, чтобы поднять эту капсулу и заложить новые артефакты", – сказал губернатор Евгений Куйвашев.

В молодежную Капсулу времени было сложено 37 предметов по 10 основным направлениям, среди которых "Спорт", "Медиа", "Служение Отчеству", "Волонтерство", "Наука и IT-технологии", "Образование", "Бизнес", "Международное сотрудничество", "Культура" и "Семейные ценности":

волейбольный мяч от ВК "Уралочка";

футболка от молодежной сборной ФК "Урал", подписанная всеми игроками;

статуэтка "Сердце";

специальная форма ХК "Автомобилист" в честь 300-летия Екатеринбурга;

билет на Международный фестиваль студенческого спорта;

шарф ФК "Урал";

награда Народной премии Е1;

майка БК "УГМК";

кружка радио "Город FM";

письмо от молодежи Херсонской области;

информация и фото от районных советов старшеклассников города Екатеринбурга;

билеты в молодежный театр Екатеринбурга;

жилетка ВЦ "Мы рядом";

берет участников движения "Юнармия";

волонтерская книжка;

браслеты волонтерских организаций;

бейджи с мероприятий за последние пару лет;

нагрудный знак волонтера в период пандемии;

фотографии работ "STENOGRAFFIA";

брошюра с Ночи музеев за 2023 год;

шапочка и мантия выпускника;

фотографии ВУЗов; знак отличника учебы;

студенческие билеты вузов Екатеринбурга;

перчатка от РМК с подписью бойца;

памятная монета ЦБ в честь 300-летия Екатеринбурга;

подушка бренда "Вещь добра";

товары бренда – Сима-ленд;

тарелка с логотипом креативного кластера "ДОМНА";

тубус от РСГ "Академический";

футболка "Екатеринбург – город молодежи";

символы молодежных танцевальных коллективов;

настольная медаль и сборник Премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина;

письмо от иностранной делегации Всемирного фестиваля молодежи;

послание от Фонда "Золотое Сечение";

одежда бренда "Putin Team";

куртка Чемпиона Ралли Дакар Сергея Карякина.

Помимо этого, глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с губернатором решили прямо во время церемонии записать обращение будущему поколению, а именно - какой они видят молодежь 2049 года. Поскольку мэр вместе с губернатором снимали видео на сцене на телефон, никто из присутствующих не знал, что именно мэр и губернатор сказали, но по завершении мероприятия Орлов решил выложить видео в своих социальных сетях.

"Молодежь 2049 года, надеюсь, вы такие же дерзкие и яркие. Обязательно придем через 25 лет и вместе вскроем капсулу времени", - заявил градоначальник.

Свой видеопривет отправил и шеф-повар Константин Ивлев, ранее уже побывавший в Екатеринбурге.

Среди специально приглашенных гостей также был бронзовый призер чемпионатов России по самбо 2013, 2016, 2018 годов, мастер спорта России и президент академии единоборств РМК Иван Штырков.

"Вы задумывались, что будет с нами через 25 лет? Лично я – нет. И, наверное, не это важно, а то, что именно мы сделаем для будущих поколений, что оставим после себя. Я бы хотел прийти на это место со своими детьми и не испытывать стыда и сожалений, а быть уверенным, что я сделал все возможное для их светлого будущего. Сегодняшней молодежи желаю неиссякаемой силы духа на всем жизненном пути", – заявил Штырков.

После этого на сцену вышла член иностранной делегации Всемирного фестиваля молодежи из Бразилии Da Costa Nascimento Luiza. Она отметила, что благодаря Капсуле времени нынешнее поколение может поделиться своими идеями с будущим, и даже сказала несколько приветственных слов на русском.

Помимо нее на церемонии собрались и другие представители иностранных делегаций. Зарубежных гостей свердловские жители встретили с теплом, прокричав: "Добро пожаловать на Урал".

Прямо перед погружением капсулы на сцене со стихотворениями выступили самые юные жители Академического. В год, когда саркофаг поднимут на поверхность, ребятишкам будет уже по 30 лет.

"Как говорит наш президент, наша молодежь, наши дети – это наше будущее, наша надежда, наша опора и процветание нашей страны. Академический район выбран неслучайно, поскольку это самый молодой район, и не только по дате создания, но и по населению, у нас много молодежи и детей, и, как вы можете видеть, это самый молодежный по духу район", – рассказал генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Главный застройщик Академического не мог остаться в стороне и, помимо подготовки площадки для церемонии, также решил положить в саркофаг проекты социально значимых объектов, которые реализуются в новом 8-ом районе уральской столицы.

"Нам хотелось показать будущему поколению, какие объекты, какой район мы видели в будущем, поэтому положили туда наши проекты по Детскому дому творчества, по нескольким объектам медицинского кластера – это НИИ ОММ и медицинский университет. Мы бы хотели, чтобы при вскрытии капсулы в будущем все посмотрели - получилось или нет", – добавил Сергей Ланцов.

После состоялась долгожданная закладка Капсулы времени. Саркофаг опустили в двойной колодец: его внешняя сторона сделана из бетона, а внутренняя стенка – из специального пластика.

В завершение был пущен салют с триколором. После этого зрители могли сфотографироваться с приглашенными гостями, потанцевать и лично посмотреть, насколько глубоко поместили молодежную Капсулу времени.