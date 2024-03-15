15 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: nso.ru

Уральские врачи сделали невозможное - спасли ребенка с полным поражением легких

Сразу после новогодних каникул прямо в школе 14-летнему Максиму [имя изменено по просьбе родителей. — примечание редакции] стало плохо — температура подскочила до 39 градусов. С этого момента для семьи началась настоящая борьба за здоровье и жизнь ребенка. 

Несколько дней родители вместе с врачами скорой помощи пытались разобраться, что случилось, сдавали тесты и анализы, но точный диагноз так и не смогли поставить. В итоге было принято решение о госпитализации. Ночью мальчика привезли в детскую больницу на ВИЗе. Диагноз: грипп А и пневмония. Парня были вынуждены перевести в реанимацию и подключить к ИВЛ. Ситуация была очень тяжелой: упала сатурация и пациента погрузили в медикаментозную кому, прогнозы были пугающие. 

Отец семейства начал искать варианты для спасения сына и обратился в Фонд святой Екатерины, где не смогли остаться в стороне: «Фонд, как ангел-хранитель, курировал все и вел нас, когда мы даже не знали, что еще можно сделать. Если бы нам не помогли, я думаю, что он не выжил бы».

фонд святой екатерины(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В критическом состоянии Максима перевели в реанимацию ОДКБ, где, помимо ИВЛ, добавили диализный аппарат. Спустя две недели мальчик вышел из комы, и еще неделю от него не было обратного контакта. Поражение легких было близко к 100%, но врачи боролись за пациента до самого конца.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Врачи сказали: шанс один из ста — чудо. Мы благодарны Олегу Юрьевичу Аверьянову, Илье Владимировичу Носкову и всему реанимационному отделению №2: и врачи, и медсестры, они сделали основную работу, чтобы он просто остался жив», — продолжает отец. 

Уже после ОДКБ, когда состояние юноши стабилизировалось и его жизни ничего не угрожало, ребенка перевели в стационар Клинического института мозга в Березовском. Здесь с ним начала работать мультидисциплинарная бригада. 

«В КИМ две недели занимались диагностикой, особого прогресса не было, но врачи выявили все моменты, подключили противоэпилептические лекарства. Я помню, я ему позвонил, и он впервые со мной спокойно поговорил. И дальше все лучше и лучше — две недели реабилитации, и Максим встал на ноги. Врачи настоящие профессионалы», — говорит отец мальчика. 

За два месяца к Максиму вернулись речь и подвижность, практически полностью восстановилось сознание. За это время парень похудел 

Теги: поражение легких, врачи, скорая помощь, фонд святой екатерины, ивл, пневмония


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