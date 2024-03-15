Досрочно на выборах президента проголосовало более 2,6 млн избирателей

Досрочно на выборах президента России проголосовали более 2,6 млн избирателей – в основном на присоединенных территориях. Явка на 10 утра 15 марта составляет 2,89%, сообщила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

В новых регионах досрочные выборы проводились с 25 февраля. Голосовали на дому и на придомовых территориях – так называемое "голосование на пеньках".

По словам Памфиловой, первое, что попросили жители освобожденной Авдеевки – "хлеба", а второе – "дайте проголосовать".

Также Памфилова озвучила цифры по наблюдателям.

"333 тыс. наблюдателей подали заявления на наблюдение. 51 тыс. – назначены политическими партиями, 126 тыс. – от доверенных лиц кандидатов, остальные – от общественных палат. Аккредитовано 700 иностранных наблюдателей из 100 стран мира", - рассказала председатель ЦИК.