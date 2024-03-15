Житель Екатеринбурга фиктивно поставил на учет больше тысячи мигрантов

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет более тысячи мигрантов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с января 2022 по январь 2024 года мужчина фиктивно поставил на учет 1 тысячу 369 иностранных граждан по месту пребывания в России. Делал он это, в том числе, передавая в многофункциональные центры заполненные бланки уведомлений о прибытии мигрантов. При этом екатеринбуржец отлично понимал, что никто из иностранцев жить по данному адресу не будет.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Как отметили в прокуратуре, мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Екатеринбурге вынесли приговор за фиктивную постановку на учет нескольких тысяч мигрантов.