15 Марта 2024
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Общество Челябинская область Уральский ФО
Фото: avo.ru

В Челябинске для решения проблемы кадрового голода проводят круглые столы для работодателей

В Челябинской области назвали самые высокооплачиваемые профессии. Так, в тройку самых "дорогих" специалистов вошли дальнобойщики со средней зарплатой в 155 тыс. руб., фрезеровщики - 105 тыс. руб. и машинисты - 102 тыс. руб. Среди офисных профессий - инженер со средней зарплатой 111 тыс. руб., программист - 104 тыс. руб. и агент по недвижимости с зарплатой в 98 тыс. руб. Такие данные были озвучены представителями платформы "Авито Работа" во время встречи с журналистами.

Число вакансий в регионе выросло на 40%, средний размер предлагаемых зарплат - на 9%. Тем не менее, несмотря на рост зарплат, дефицит кадров, особенно в рабочей сфере сохраняется. Как сообщила Накануне.RU руководитель направления по работе с ключевыми клиентами "Авито Работы" Анна Осьмак, платформа "Авито Работа" оказывает содействие работодателю в подборе кадров.

"Мы предлагаем решения как для малого среднего бизнеса, так и для крупного бизнеса, который предлагает вакансии закрыть. У нас появляются новые профессиональные инструменты, новые автоматизированные решения для работодателей, связанные с тем, чтобы массово и качественно обрабатывать отклики, доводить кандидата до интервью. У нас очень сильная команда, которая дает поддержку, голосовую, письменную в том числе. К нам каждый день приходят запросы от разных городов России, разных работодателей с просьбами помочь найти сотрудников. Первое, что нужно, чтобы нашлись люди - это дать объявления", - сообщила Анна Осьмак в ответ на вопрос о сотрудничестве с властями и предприятиями для решения проблемы с дефицитом кадров.

Пресс-завтрак на тему рынка труда и безработицы(2024)|Фото: Авито.Работа

По ее словам, первое, что должен сделать работодатель сейчас - качественно рассказать о себе: что за компания, сколько лет на рынке, где территориально находится, какие предлагает условия. Также важно инвестировать в сотрудников: предлагать обучение, закреплять за сотрудником наставника, подключать автоматизированные инструменты, чтобы работать над скоростью отклика, поскольку чем быстрее работодатель ответит на отклик, чем качественнее он "продаст" свою компанию, тем выше вероятность, что человек дойдет до собеседования.

"Кто-то завлекает различными программами, предлагая обучение, предлагая спортивные секции, чтобы привлечь молодую аудиторию. Кейсов очень много. Мы периодически проводим круглые столы для компаний из разных отраслей, чтобы компании могли обогатить знания друг друга", - подчеркнула эксперт.

Отметим, что за прошлый год существенно выросло количество предложений для людей старше 45 лет. Число вакансий для "предпенсионеров" увеличилось в восемь раз по сравнению с уровнем прошлого года. Кроме того, работодатели стали чаще нанимать женщин на профессии, которые традиционно считались мужскими. Сейчас на многих предприятиях автоматизированы профессии и ряд специальностей не требуют грубой мужской силы.

Теги: работа, безработица, кадровый голод, дефицит кадров


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