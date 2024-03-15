Брюссель потребует от Москвы вернуть румынский золотой резерв

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии золото, переданное этой страной на хранение в 1916 году. Также в резолюции Европарламента говорится, что он "настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся не возвращенным Румынии национальное достояние", в том числе ряд культурных ценностей.

Европарламент напоминает, что в 1916-1917 гг. Бухарест передал России на хранение золотые резервы и другие культурные, религиозные и архивные ценности.

Предполагается, что Брюссель начнет переговоры о возвращении золота после того, как вообще возобновится дипломатический диалог между ЕС и Россией.

Речь идет о золотое, вывезенном из Румынии в годы Первой мировой войны под гарантии возврата – около 91 тонны золота. По текущему курсу этот объем эквивалентен 580 млрд руб.