15 Марта 2024
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Образование Новосибирская область
Фото: nso.ru

Послание Президента России как руководство к действию - в Новосибирской области увеличат объемы капремонта школ

Задачу модернизации и переоснащения организаций образования поставил в своем Послании Федеральному Собранию Президент России. В Новосибирской области в 2024-2025 годах капитально отремонтируют 35 школ. Работы ведутся в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы РФ «Развитие образования».

(2024)|Фото: nso.ru

Темпы проведения капитального ремонта здания средней общеобразовательной школы №77 города Новосибирска 15 марта оценил заместитель Губернатора Сергей Нелюбов, в частности, замгубернатора подчеркнул, что ежегодно количество объектов увеличивается, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

«Решение Президента о реализации федеральной программы капитального ремонта школ – очень важный проект, который позволяет обновить не только базу образовательных организаций, но и материально-техническое оборудование. В соответствии с программой в регионе в 2022-2023 годах отремонтировано 23 школы на сумму порядка 1,5 млрд рублей, таким образом переоснащено более 9,5 тысяч ученических мест. Теперь это современные места с новейшим оборудованием – это очень важное условие комплексного капремонта, который включает проведение ремонта оборудования, фасадов, кровель, отмостков, кабинетов. На ближайшие три года запланировано отремонтировать еще 60 школ, в 2024-2025 годах – порядка 35 школ. Таким образом, будет переоснащено более 17,5 тысяч школьных мест. В школе №77 на 500 учеников работы ведутся в соответствии с графиком», – отметил Сергей Нелюбов.

(2024)|Фото: nso.ru

В ходе выездного мероприятия замгубернатора акцентировал внимание на том, что в своем Послании Федеральному Собранию Президент подтвердил, что программа капремонта будет пролонгирована до 2030 года, наш регион будет активно в ней участвовать. Кроме того, в Послании были обозначены перспективы ремонта дошкольных образовательных организаций и учреждений СПО, в том числе, зданий общежитий.

Все работы по капитальному ремонту школ находятся на особом контроле региональных властей.

Теги: андрей травников, капремонт школ, послание президента


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