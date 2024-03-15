В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

В Москве задержан украинский агент, запускавший беспилотники возле военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями, сообщает ФСБ России.

Также он занимался пропагандой против СВО, отправляя кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе.

По версии следствия, мужчина установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный арестован, пишет РИА Новости.

Ранее в Ростовской области суд приговорил к 11,5 года колонии строгого режима агента Главного управления разведки Минобороны Украины за попытку купить компоненты к С-300. Сергей Кривицкий признан виновным по статье 276 ("Шпионаж") УК РФ.