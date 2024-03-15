В Перми прошел обыск в квартире градозащитника Галицкого

В Перми прошел обыск у градозащитника Дениса Галицкого. Речь идет не о квартире, где живет непосредственно Галицкий, а о жилище, которое "было местом встречи для всех и всяких активистов, кому встречаться негде".

"Вломились в 5.30, положили на пол... но не меня. Мне жалко, что штаб-квартира пустует, так что я иногда даю в ней пожить. Когда я прибыл в штаб-квартиру, то все было раскурочено. Изъяли компьютер и телефон", - приводит в своем telegram-канале правозащитник Игорь Аверкиев рассказ Галицкого.

Теперь Галицкому предстоит допрос в качестве свидетеля по делу Сергея Ухова*.

*признан иностранным агентом