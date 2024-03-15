15 Марта 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

«Орден мужества» астраханцу - ветерану СВО вручил Игорь Бабушкин

Сегодня в Штабе общественной поддержки Астраханской области губернатор Игорь Бабушкин встретился с участниками специальной военной операции. Во встрече также участвовал член Общественной палаты РФ, врач-оториноларинголог Николай Дайхес.

Глава региона выполнил торжественную миссию, порученную ему Президентом России. Игорь Бабушкин передал Государственную награду «Орден мужества» ветерану боевых действий в зоне проведения специальной военной операции Джумабеку Сабргалиеву.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Боец СВО в прошлом году участвовал в боях при взятии населённого пункта в Запорожской области, получил тяжелое ранение, лишился руки. Но несмотря ни на что продолжает поддерживать своих боевых товарищей и лично доставляет гуманитарную помощь на фронт.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин рассказал о том, как в регионе организована работа по медицинской реабилитации военнослужащих СВО.

Астраханская область стала первой в России, где проходит диспансеризация участников спецоперации, получивших минно-взрывные ранения, контузии, травмы черепа, сопровождающиеся нарушениями органов чувств (преимущественно слуха). В течение трёх дней на базе городской поликлиники №3 запланировано обследовать около ста солдат. Двое из присутствующих на встрече воинов уже прошли обследование, еще двоим предстоит его пройти сегодня. Подробнее об уникальной программе бойцам рассказал Николай Дайхес, который инициировал этот проект.

«Нарушение слуха у наших героев – одно из самых распространенных состояний. Конечно, мы начали с вопросов нарушения слуха, но за эти дни ребята смогут пройти полную диспансеризацию. После неё будут приняты решения о лечении, необходимости госпитализации в областную Александро-Мариинскую больницу, в Астраханский филиал Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии и слухопротезировании», – пояснил Николай Дайхес.

«Будьте уверены, вы все получите необходимое лечение, в том числе высокотехнологичное», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Руководитель Астраханского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Панова рассказала бойцам спецоперации о программе развития «Время героев». Она реализуется по поручению Президента Российской Федерации и нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО. После её прохождения они смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Уверен, что ваши сила, энергия и опыт будут востребованы в самых разных отраслях, в том числе в работе органов власти. Нам нужны крепкие и надежные кадры. Будет хорошо, если ваши боевые товарищи также заявятся на участие в программе», - заметил губернатор.

Теги: игорь бабушкин, боец сво, орден мужества, диспансеризация военнослужащих


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