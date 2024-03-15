Милонов: Донбасс - это заграница для операторов связи

Жители Донбасса должны быть обеспечены мобильной связью так же, как и жители других регионов России. Пока что для всех операторов связи Донбасс - это заграница. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, который обратился в Мицифры и Роскомнадзор.

Он отметил, что мобильные операторы до сих пор вопреки российскому законодательству считают Донбасс территорией Украины. Это недопустимо. В Донбассе должны действовать нормы и правила, как в России.

"Почему в Донбассе действуют какие-то особые мобильные правила? Разве сотовые операторы имеют особое мнение о статусе этих регионов? Пора мобильным операторам разработать механизмы и тарифы, чтобы люди, живущие в регионе, не чувствовали себя какими-то неполноценными", - написал он.

Милонов говорит, что позвонить в российский регион из Донбасса с номера "Феникс" стоит 3 рубля за минуту (наиболее распространенный тариф, которым пользуются жители, имеет тариф 5 рублей за минуту. - прим. Накануне.RU). То же самое касается дорогого интернета. Российским операторам просто нужно заключить соглашение с местными операторами "Феникс" и "Лугаком" и договориться, что эти операторы не берут плату за роуминг при подключении к "большой тройке" — "Мегафону", "Билайну" и МТС, а те не берут деньги с этих операторов за работу в своих сетях. Потому что то, что происходит сейчас, возмутительно.

"Люди, проголосовавшие на народных референдумах за воссоединение с Россией, ощущают себя людьми другой категории, не нашими какими-то. А наши сотовые операторы, получается, просто зарабатывают на тех, кто и так сейчас находится, мягко говоря, не в лучших условиях. Это все равно, что в Белгородской области, например, подняли бы тарифы на сотовую связь из-за возросших рисков повреждения аппаратуры", - рассказал Милонов "Парламентской газете".