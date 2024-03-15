Опрос: почти 10% работающих екатеринбуржцев не ходили в отпуск больше двух лет

Почти 10% работающих жителей Екатеринбурга уже больше двух лет не были в отпусках. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом SuperJob.

Опрос проводился в уральской столице в марте этого года. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), 9% екатеринбуржцев ходили в отпуск более двух лет назад. Еще 11% опрошенных ни разу не брали отпуск на текущем месте работы (хотя стаж им это позволяет).

При этом мужчины правом на отпуск пользуются реже: последний раз отдыхали больше двух лет назад 11% мужчин и 8% женщин. Ни разу не уходили в отпуска 14% и 8% соответственно.

Напомним, ранее другой опрос показал, что 21% работающих екатеринбуржцев берут подработку.