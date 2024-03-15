Около 400 жителей приграничных белгородских сел вывезли в безопасное место

Около 400 жителей приграничных сел Грайворонского округа были вывезены в безопасное место с помощью бойцов самообороны и бойцов Минобороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Те жители, которые во время подомового обхода приняли решение остаться в своих домах, если они передумают, мы готовы им помочь свои дома покинуть», - написал Гладков в соцсети "ВКонтакте".

В пятницу он посетил Грайворонский городской округ после украинских обстрелов. По его словам, в селе Козинка серьезные разрушения, жителей вывезли в безопасное место.

Также Гладков сообщил, что вчера ранения получили 22 человека из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского городского округа. На сегодняшний день в больнице остаются 9 человек.

Накануне вечером ВСУ попытались высадить десант с вертолетов в районе н.п. Козинка Белгородской области, об этом сообщили военкоры Русской весны, военкор Юрий Котенок и военный эксперт Кирилл Федоров. По данным военкоров Русской весны, вертолеты шли на сверхмалой высоте, чтобы остаться недосягаемыми для ПВО.

Также шли бои в районе Сподарюшино, ВСУ подтягивали силы и технику через Сумскую и Харьковскую области. Канал "Операция Z: военкоры Русская весна" отмечал, что по украинским танкам и бронемашинам наносились удары авиацией, артиллерией и ударными дронами ВС РФ. На границе шли бои с применением всех основных видов вооружения.