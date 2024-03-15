15 Марта 2024
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Политика В России
Фото: t.me/izbirkomherson / Избирательная комисссия Херсонской области

Обстрелы приграничья и рекордная явка в первые часы: в России начались выборы президента

В России официально начался основной период голосования на выборах президента страны. Выборы продлятся с 15 по 17 марта. Участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.

Первыми открылись участки на Дальнем Востоке. РИА Новости сообщает, что в регионе фиксируется высокая явка. Так, в будний рабочий день на Сахалине к 15 часам местного времени проголосовали почти 30%, в Магаданской области оторваться от работы и других дел смоли 38% избирателей, обеспечив рекордную явку к 15 часам.

Выборы президента России-2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Выборы президента России-2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Выборы президента России-2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Всего по стране открылось более 91 тыс. избирательных участков. Самая напряженная обстановка в Белгородской области, где выборы проходят под обстрелами и на фоне эвакуации отдельных сел и районов, граничащих с Украиной. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, во время очередного обстрела пострадали два человека, в Белгороде повреждено два десятка домов. На время обстрела голосование на участках прекратилось, но после отбоя тревоги – продолжилось.

Выборы президента России-2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Выборы президента России-2024(2024)|Фото: Накануне.RU

В Херсонской области и других присоединенных территориях голосование продолжается – ранее там активно проводились досрочные выборы с так называемым голосованием на придомовых территориях (более известным как "голосование на пеньках"). В первый "основной" день голосования на избирательный участок пришел губернатор области Владимир Сальдо – он стал первым главой региона, отдавшим свой голос на выборах президента. Чуть позже проголосовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он заявил, что на некоторые участки севастопольцы приходили до открытия, чтобы скорее проголосовать.

Также появилась возможность голосовать дистанционно. Ранее сообщалось, что заявки на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) подали более 4 млн избирателей в 28 регионах, не считая Москвы. Сегодня выяснилось, что в столице дистанционно проголосовали уже около 500 тыс. человек.

В целом в России и за ее пределами могут проголосовать более 113 млн человек.

Выборы президента России-2024(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: выборы президента, обстрел, голосование


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