Алексей Текслер позитивно оценил обновленные объекты социалки Уйского района

Накануне губернатор Челябинской области побывал с рабочим визитом в Уйском районе, где посетил сразу несколько обновленных и модернизированных социальных объекта.

Самым торжественным пунктом рабочей поездки Алексея Текслера стало участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот новый спортивный объект появился в селе Уйском по поручению главы региона.

«Очень рад сегодня здесь видеть и молодежь, и людей постарше. Всех нас объединяет любовь к физической культуре, спорту. Но самое главное - это здоровье. Благодаря национальным проектам, которые инициировал Президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, мы сегодня здесь открываем замечательный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Наши дети будут учиться плавать, тренироваться, становиться чемпионами. И в целом бассейн будет работать для всех жителей района. Очень рад, что спорт в нашем регионе развивается, мы строим новые спортивные объекты и обязательно эту работу продолжим. От региона всегда будет поддержка, большие и амбициозные проекты», - заверил сельчан глава Челябинской области.

Юные спортсмены на встрече с Алексеем Текслером попросили построить в селе большой баскетбольный зал. И губернатор инициативу поддержал, поставил главе района задачу проработать вопрос.

В Вандышевской школе, где также побывал губернатор, в прошлом году завершился капремонт в рамках нацпрограммы «Модернизация школьных систем образования» партийного проекта «Единая Россия». Здесь глава региона неформально пообщался с учениками и педагогами.

Сейчас Вандышевская СОШ представляет собой современное образовательное учреждение, оснащена не хуже городских. Но процесс первого за 55 лет ее существования капремонта шел не просто.

«Первый подрядчик оказался недобросовестным. Оставил школу без крыши на лето, и нас залило дождями. Здание чуть было не пришло в аварийное состояние. Пришлось заново проводить экспертизу и делать новый проект. Но второй подрядчик довел работу до конца. И мы заехали в обновленную школу, пусть не 1 сентября, как планировали, а 1 февраля», — рассказала директор школы Светлана Фомина.

А теперь в школе не только светлые чистые классы, современно оснащенные лаборатории, но в будущем появятся еще и хоккейная коробка со стадионом – губернатор пообещал.

В центре внешкольной работы, открытом в селе Уйское четыре года назад, экскурсию для губернатора провела директор Жанна Тагирова. Центр стал очень востребованным объектом, в котором занимаются уже полторы тысячи детей.

Алексей Текслер после разговора с педагогами и воспитанниками решил выделить автобус для подвоза детей из близлежащих территорий.

Конечной точкой рабочего визита губернатора стало посещение районной больницы в Уйском, где он оценил результаты капремонта детского отделения. Теперь здесь может разместиться 12 юных пациентов в рамках круглосуточного пребывания и 6 пациентов в формате дневного стационара соматического профиля.

В медучреждении впервые за 40 лет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» капитально отремонтировали кровлю, заменили все инженерные сети, обновили мебель.

«В муниципалитете у нас хорошие достижения в сфере здравоохранения. За последние несколько лет построили 8 новых ФАПов, 13 отремонтировали. Также отремонтировали детское отделение больницы. Сейчас посмотрели развитие детской и взрослой поликлиник, тоже будем входить по ним в программу развития первичного звена», - сообщил Алексей Текслер.

Каждый ФАП в муниципалитете полностью оснащён необходимым оборудованием. Главный врач районной больницы села Уйское, Юрий Демьянов считает, что «сельское здравоохранение является костяком на территории района».

Запуск каждого ФАПа – событие и для медработников, и, конечно, для жителей.

Заведующая ФАПом поселка Заозёрный, Светлана Ревякина, рассказывает: «Мы когда зашли, конечно, были потрясены тем, что здесь и чистенько, и здание новое, всё красиво, много хорошего медицинского оборудования. Здесь всё это нужно».

А в районной больнице параллельно с ремонтом обновляли медоборудование: поступили 2 аппарата УЗИ с датчиками, аппарат ЭХО кардиографии для детей и взрослых, 2 эндоскопических аппарата и так далее.

Главврач показал губернатору современные процедурные кабинеты, просторную столовую, где мамы могут разогреть домашнюю пищу в микроволновке и зал ЛФК для ребят, которые уже пошли на поправку или нуждаются в реабилитации.

Буквально накануне визита губернатора автопарк медучреждения пополнился тремя новыми автомобилями. Машины «Нива-Легенд» были закуплены по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

«Две машины мы отправим в участковую больницу поселка Мирный, а одну — в участковую больницу поселка Кидыш», — сообщил главный врач Юрий Демьянов.

И попросил губернатора помочь больнице с приобретением эндоскопа. Алексей Текслер заверил, что регион будет и далее помогать районной больнице, в том числе по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В рамках визита губернатор обсудил с главой района Вениамином Владельщиковым также вопросы благоустройства, газификации, строительства дорог. И сообщил, что по итогам поездки принял решение капитально отремонтировать дорогу до деревни Вандышевка. Жители обращались к нему с этим вопросом.

«В этом году завершим проектирование, может быть даже успеем начать капитальный ремонт. По дорогам в районе существенно увеличили финансирование в этом году», - сказал Алексей Текслер.