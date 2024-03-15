Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию.

Продавцы допускают полное исчезновение брендов из продажи. Предполагается, что их заменят турецкие и китайские товары.

Летом 2023 года сообщалось, что Минпромторг рассматривает возможность ограничения параллельного импорта более чем 20 брендов электроники, включая такие как Acer, IBM, Dell и др. Отмечалось, что российские производители поддерживают инициативу. При этом участники IT-рынка, операторы центров обработки данных и просто пользователи сомневаются, что отечественная электроника может выдержать сравнение, а мощностей производителей хватит, чтобы удовлетворить спрос.