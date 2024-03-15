Роскомнадзор перестал обновлять реестр заблокированных сайтов

Роскомнадзор перестал обновлять реестр запрещенных сайтов. До сих пор выгружалось в среднем около 800 новых адресов для блокировки каждый день, но уже десять дней данные не обновлялись, на это обратил внимание "Коммерсант". Предположение подтвердили источники на рынке.

Интернет-провайдеры, ориентируясь на этот реестр, блокируют сайты или страницы с информацией, которую Роскомнадзор счел запрещенной.

Участники рынка полагают, что теперь блокировки осуществляются напрямую черед оборудование на сетях связи. Это усложнит оспаривание блокировок в суде и устранение нарушений, поскольку процесс не будет публичным.